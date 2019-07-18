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Глава Самарской области предложил России и Белоруссии совместно отпраздновать День Победы

Дмитрий Азаров отметил, что "эта победа одна на всех", поэтому юбилей победы должен стать общим праздником

ТАСС, 18 июля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать координационный совет для совместного празднования России и Белоруссии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Предлагаю на уровне Совета Федерации и Совета Республики создать координационный совет по подготовке к 75-летию Победы. Эта победа одна на всех. Юбилей должен стать нашим общим праздником", - сказал он.

Предполагается, что совет будет координировать совместные памятные мероприятия на территории России и Белоруссии. В Самарской области уже проходили совместные с Белоруссией акции в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В акции "Читаем детям о войне", инициированной Самарской областной детской библиотекой, приняли участие 19 тыс. детей и подростков из Белоруссии.

Также губернатор напомнил о подвиге Героя Советского Союза Николая Колычева, который в июле 1944 года был одним из первых освободителей, кто прорвался в Минск и не дал взорвать единственный уцелевший мост через реку Свислочь. Почетный гражданин Минска, Николай Колычев жил и похоронен в Самаре.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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