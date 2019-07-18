Глава Самарской области предложил России и Белоруссии совместно отпраздновать День Победы

ТАСС, 18 июля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать координационный совет для совместного празднования России и Белоруссии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Предлагаю на уровне Совета Федерации и Совета Республики создать координационный совет по подготовке к 75-летию Победы. Эта победа одна на всех. Юбилей должен стать нашим общим праздником", - сказал он.

Предполагается, что совет будет координировать совместные памятные мероприятия на территории России и Белоруссии. В Самарской области уже проходили совместные с Белоруссией акции в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В акции "Читаем детям о войне", инициированной Самарской областной детской библиотекой, приняли участие 19 тыс. детей и подростков из Белоруссии.

Также губернатор напомнил о подвиге Героя Советского Союза Николая Колычева, который в июле 1944 года был одним из первых освободителей, кто прорвался в Минск и не дал взорвать единственный уцелевший мост через реку Свислочь. Почетный гражданин Минска, Николай Колычев жил и похоронен в Самаре.