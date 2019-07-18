Подстанция скорой помощи откроется в Центре медицины катастроф в Нальчике

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Подстанция скорой помощи откроется к 1 августа в Центре медицины катастроф в Нальчике, что позволит медикам быстрее доезжать до пациентов нескольких районов города. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии.

"Капитальный ремонт Центра медицины катастроф позволит усовершенствовать организацию службы скорой помощи. Подстанция разместится на первом этаже, где для сотрудников будут оборудованы комнаты отдыха, душевые, кухня", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт центра, который не удавалось осуществить с 2008 года, сделан при поддержке компании "Сады Баксана", сообщает министерство. "Большой объем работ осуществлен в короткие сроки, затрачено более 25 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Марата Хубиева.

К концу 2020 года будет создана единая диспетчерская служба, что будет способствовать лучшей логистике и повысит оперативность службы.