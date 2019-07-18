Акимов: власти не будут заставлять россиян менять бумажный паспорт на электронный

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские власти не будут заставлять граждан в обязательном порядке менять уже имеющийся бумажный паспорт на новый электронный, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

"Если срок замены паспорта или его получения не прошел, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять - не будет, можно будет пользоваться бумажным паспортом", - сказал Акимов.

Он отметил, что власти не собираются отзывать ранее выданные бумажные паспорта.

"И если вы, если мне память не изменяет, после 45 лет получили уже паспорт, то можно им до гробовой доски пользоваться. Никто его отзывать не будет, если вы не хотите его менять", - добавил Акимов.

Как ранее сообщалось, внедрение электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Для начала в Москве будет запущен пилотный проект. На пластиковую карточку будут нанесены фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. Сам пластик будет действовать в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, а также водительские права, СНИЛС, ИНН.