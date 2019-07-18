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Минпросвещения: влияние родителей на выбор детьми профессии становится все более опасным

Замглавы ведомства Ирина Потехина отметила, что около 70% детей выбирают профессию под "давлением родителей"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Почти 70% детей выбирают профессию под влиянием своих родителей, которые опираются на свой опыт. Однако он перестает быть актуальным на сегодняшний день и становится все более опасным, заявила в четверг замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенеж" в Солнечногорске.

По ее словам, родители сейчас очень хорошо понимают, что их ребенок на рынке труда находится в условиях неопределенности. Кроме того, взрослые и сами находятся в такой неопределенности и "в истерике, что дать ребеночку, чтобы ребеночек завтра не пропал". Поэтому они из-за всех сил пытаются этот процесс контролировать.

"На сегодняшний день статистика такая: 70% примерно детей выбирают профессию под воздействием, давлением родителей. Хотя психологи говорят о том, что с каждым годом влияние взрослых на принятие решений детьми становится все более опасным, потому что тот опыт, который есть у родителей перестает быть релевантным для сегодняшнего дня", - сказала Потехина.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей" в Московской области. В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

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