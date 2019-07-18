Первый эногастрономический фестиваль в Ростовской области пройдет в октябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Первый эногастрономический фестиваль в Ростовской области пройдет на территории парка "Левобережный" в октябре текущего года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

"Провести первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль планируют уже в октябре этого года. В рамках фестиваля будут организованы презентации донских вин, фермерских продуктов, а также территориальный кластер "Долина Дона", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Ростовской области работают восемь винодельческих предприятий и порядка 20 хозяйств, занимающихся выращиванием винограда.

По итогам первого полугодия 2019 года в Ростовской области объем производства винодельческой продукции вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для продвижения винодельческой продукции региона планируется создание ассоциации сомелье, проведение "Дня российских вин" в заведениях общественного питания области, организация инфо-туров на винодельческие хозяйства".