Путин подписал закон о создании участков для труда осужденных вне колонии-поселения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности создания рабочих мест для осужденных к принудительным работам и отбывающих наказание в колонии-поселении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как пояснил ранее зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, в связи с тем, что в таких учреждениях не всегда есть возможность организовать рабочие места, "закон предусматривает создание участков исправительных центров и участков колонии-поселения вне территории этих учреждений, на территории предприятий, которые готовы к обеспечению соответствующих условий содержания и режима, обеспечению условий труда".

При этом сенатор подчеркнул, что такие центры могут быть образованы только на территории субъектов РФ, где находятся эти исправительные учреждения.

Согласно закону, порядок создания и функционирования указанных участков будет определять Министерство юстиции РФ. Предусматривается, что между исправительным центром, колонией-поселением и организациями, использующими труд осужденных, будет заключаться типовой договор, который утвердит Федеральная служба исполнения наказаний. Также оговаривается, что для обеспечения установленного порядка и условий отбывания принудительных работ и лишения свободы, администрация организации, в которой работают осужденные, будет предоставлять общежития для проживания, другие помещения и имущество, а также оказывать содействие администрации исправительного центра и колонии-поселения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.