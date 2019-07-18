В Пекине открылась выставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 110-летию министра иностранных дел Советского Союза в 1957-1985 годы Андрея Громыко, открылась в Российском культурном центре в Пекине.

В экспозиции представлены копии дипломатических документов, международных договоров, в разработке и подписании которых участвовал Громыко. Внимание привлекают и фотографии из семейного архива бывшего главы МИД СССР.

"Из всех советских и российских министров именно Андрей Громыко стал легендой, прослужив на посту министра иностранных дел дольше всех - 28 лет, это рекорд в российской дипломатии, - сказал на открытии выставки советник посольства РФ в КНР Сергей Линник. - Почти полвека он находился в центре мировых исторических событий. За свои принципы, за свои убеждения и достижения в дипломатической карьере он удостоился уважения даже со стороны политических оппонентов. В дипломатических кругах его называли патриархом дипломатии и самым известным, самым информированным министром иностранных дел в мире".

18 июля отмечается 110-летие со дня рождения Громыко. 2 октября 1949 года, на следующий день после образования Китайской Народной Республики, Громыко, занимавший должность первого заместителя министра иностранных дел, направил телеграмму премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю с признанием Советским Союзом КНР и предложением об установлении дипломатических отношений. Эта дата считается днем установления дипотношений между двумя государствами.