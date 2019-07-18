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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

В Ростовской области к откроются четыре пункта выдачи паспортов РФ для жителей ДНР и ЛНР

Они откроются к сентябрю, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Четыре новых пункта приема документов на получение в упрощенном порядке российских паспортов для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик откроется к сентябрю в Ростовской области. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Вчера открыли еще два пункта выдачи, и в ближайшие несколько месяцев [откроется] еще четыре. Итого, вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области", - сообщил он.

По словам Водолацкого, открытие новых пунктов запланировано на конец августа - сентябрь.

В настоящее время в регионе действуют два пункта приема документов на получение российских паспортов.

Теги
РоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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