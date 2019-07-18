Путин 19 июля побывает в пострадавшей от наводнения Иркутской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проверит, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС, глава государства "19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения". В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Путин также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Президент ранее уже приезжал в Иркутскую область, чтобы проконтролировать ситуацию на месте. В ночь на 30 июня он провел в городе Братске Иркутской области совещание по ситуации в подтопленных районах, после чего подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

На заседании 18 июля правительство решено выделить Иркутской области более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка. В конце июня кабмин выделял Иркутской области 662 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате паводка. 11 июля Медведев сообщил о выделении региону еще 2,3 млрд рублей.

Поездка в Магнитогорск

"В этот же день Владимир Путин совершит рабочую поездку в Магнитогорск, где посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию аглофабрики", - сообщили в пресс-службе Кремля. Президент также встретится с работниками комбината и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Агломерационная фабрика №5 входит в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Фабрика оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Строительство предприятия было начато в 2017 году вскоре после подписания контракта с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd на поставку оборудования для аглофабрики.

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