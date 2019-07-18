Бизнесмен Халваши призвал власти Грузии вернуть ему "Рустави-2" после решения ЕСПЧ

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Кибар Халваши призвал власти Грузии незамедлительно вернуть ему оппозиционный телеканал "Рустави-2" после того, как в четверг стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании. Соответствующий призыв содержится в распространенном заявлении бизнесмена.

Халваши был признан законным владельцем "Рустави-2" Верховным судом Грузии в 2017 году. Руководство телеканала в том же году обратилось в ЕСПЧ и попросило до вынесения окончательного решения по указанному делу запретить исполнение вердикта грузинского суда.

"Сейчас уже окончательно Страсбургский суд аннулировал временное ограничение [на исполнение решения Верховного суда Грузии]. Сейчас уже окончательно снят последний барьер, так как, согласно регламенту Страсбургского суда, решение о введении, а также аннулировании временного ограничения обжалованию не подлежит, и власти Грузии обязаны незамедлительно исполнить то постановление Верховного суда, согласно которому я вернул себе телекомпанию", - сказано в заявлении.

Генеральный директор "Рустави-2" Ника Гварамия назвал решение ЕСПЧ "шокирующим и невероятным", однако призвал власти повременить с его исполнением, так как собирается обжаловать его в Большой палате ЕСПЧ. Свою позицию Гварамия озвучил на брифинге на фоне акции, которая проходит во дворе телеканала в поддержку "Рустави-2". В акции участвуют оппозиционные политики, их сторонники, а также некоторые общественные деятели.

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави-2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году во времена президентства Михаила Саакашвили его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.

После этого нынешние владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, нынешнее руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.