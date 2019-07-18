Новая антитабачная концепция предполагает снижение доли курильщиков в РФ до 21% за 16 лет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обновленная версия антитабачной концепции предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%, детского - до 1%, следует из текста концепции, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21%, детским населением - до 1%", - говорится в документе.

Предыдущая версия документа предусматривала снижение уровня потребления табака до 5%, после чего планировалось рассмотреть возможность поэтапного выведения его из легального оборота.