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Антитабачная концепция Минздрава

Новая антитабачная концепция предполагает снижение доли курильщиков в РФ до 21% за 16 лет

Предыдущая версия документа предусматривала снижение уровня потребления табака до 5%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обновленная версия антитабачной концепции предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%, детского - до 1%, следует из текста концепции, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21%, детским населением - до 1%", - говорится в документе.

Предыдущая версия документа предусматривала снижение уровня потребления табака до 5%, после чего планировалось рассмотреть возможность поэтапного выведения его из легального оборота.

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Антитабачная концепция Минздрава
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