МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ведомства.

"В четверг, 18 июля, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в рамках своих полномочий рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google, - указано в сообщении. - Компания не выполнила требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. рублей".

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам, что Роскомнадзор находится в постоянном контакте с корпорацией, представителям компании разъяснялись положения закона.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%, сейчас он, по данным Жарова, не превышает 70%.

Это уже второе административное дело в отношении Google. В декабре 2018 года американская компания была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тыс. рублей. В апреле 2019 года стало известно, что корпорация начала фильтровать запрещенный в РФ контент, однако не в полном объеме.