{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Претензии Роскомнадзора к Google
Обновлено 

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске
Описание
© AP Photo/Michael Liedtke

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ведомства.

На эту тему

"В четверг, 18 июля, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в рамках своих полномочий рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google, - указано в сообщении. - Компания не выполнила требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. рублей".

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам, что Роскомнадзор находится в постоянном контакте с корпорацией, представителям компании разъяснялись положения закона.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%, сейчас он, по данным Жарова, не превышает 70%.

Это уже второе административное дело в отношении Google. В декабре 2018 года американская компания была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тыс. рублей. В апреле 2019 года стало известно, что корпорация начала фильтровать запрещенный в РФ контент, однако не в полном объеме.

Теги
РоссияПретензии Роскомнадзора к Google
Гости фестиваля "Нашествие" увидят космические корабли и попробуют себя в роли космонавтов
На мероприятии также запланирован телемост с Международной космической станцией
Читать полностью