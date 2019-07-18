ЕСПЧ обязал Грецию выплатить €48 тыс. россиянкам, попавшим в сексуальное рабство

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Грецию выплатить €48 тыс. трем россиянкам, которых принуждали заниматься проституцией в этой стране. Об этом говорится в обнародованном в четверг постановлении Страсбургского суда.

"В своем решении Палата единогласно постановила, что имело место нарушение статьи 4 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение рабства и принудительного труда")", - указывается в сообщении ЕСПЧ. "Суд постановил, что Греция должна выплатить заявителям по €15 тыс. каждому в качестве компенсации морального вреда и €3 тыс. - на покрытие судебных издержек", - отмечается в постановлении.

Заявителями по данному делу выступили россиянки 1978, 1979 и 1981 годов рождения. Они прибыли в Грецию в период с июня по октябрь 2003 года после получения виз, выданных генеральным консульством Греции в Москве. В сентябре 2003 года одна из заявительниц была арестована полицией за занятие проституцией, позже были задержаны еще две россиянки.

В июне 2011 года апелляционный суд города Салоники приговорил двоих из них к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы за "преступный сговор, связанный с проституцией и торговлей людьми". Третья россиянка была оправдана.

Как указывается в постановлении ЕСПЧ, заявительницы утверждали, что в Греции они стали жертвами торговли людьми и попали в сексуальное рабство. Также они обвинили нескольких сотрудников консульства и компаний, обеспечивших их приезд в Грецию, в возможной торговле людьми. В отношении нескольких лиц было возбуждено уголовное дело, однако в феврале 2016 года оно было прекращено.