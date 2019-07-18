В Минске открылась выставка, посвященная 110-летию Громыко

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения советского государственного деятеля Андрея Громыко, открылась в четверг в Министерстве иностранных дел Белоруссии.

"Сегодня мы отмечаем 110-летие легендарной личности, человека, который оставил огромный след в международной жизни", - заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас, открывая экспозицию.

По словам белорусского дипломата, Громыко напрямую был причастен к созданию ООН, определял послевоенную архитектуру международных отношений, стоял у истоков ядерного разоружения. А родился будущий глава МИД СССР, как напомнил Дапкюнас, в Белоруссии. "Андрей Андреевич родился на белорусской земле, до 25 лет жил в Беларуси и всегда помнил о своих корнях", - сказал замминистра. Он поблагодарил посольство РФ в республике и представительство Россотрудничества за организацию выставки.

Как отметил временный поверенный в делах РФ в Белоруссии Владимир Андреев, в истории советской дипломатии другой такой фигуры "не было даже близко". "Конечно, сила дипломата Громыко была основана на силе государства, на скоординированности и продуманности, смелости принятия решений государством. Но на этот мощный фундамент во многом именно он - Андрей Андреевич Громыко - водрузил отличную дипломатическую надстройку, которая десятилетия отстаивала государственные интересы", - сказал Андреев.

Исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Минске Андрей Клинцевич обратил внимание на то, что при наличии огромного массива материалов, связанных с жизнью и деятельностью Громыко, организаторы выставки "постарались представить документы, которые ранее не показывались широкой публике". Особое место здесь занимают фотографии из личного архива известного государственного деятеля.

На выставке можно увидеть анкету специального назначения работника НКИД (Народный комиссариат иностранных дел) с данными Громыко, написанную его рукой автобиографию, где указана национальность - белорус. На стендах размещены копии указов о присвоении Громыко ранга чрезвычайного и полномочного посла, о назначении его послом СССР в США, назначении в феврале 1957 года министром иностранных дел СССР. Особенное место на выставке занимают фотографии, на которых Громыко изображен с руководителями зарубежных государств, в том числе с президентами США Джоном Кеннеди и Рональдом Рейганом. Свое место в экспозиции нашли фотографии, сделанные в семейном кругу.

Человек эпохи

18 июля исполняется 110 лет со дня рождения Андрея Громыко, советского государственного деятеля, министра иностранных дел СССР в 1957-1985 годах. Громыко родился 18 (5 по старому стилю) июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии Российской империи (ныне - Ветковский район Гомельской области Белоруссии) в семье крестьянина. С 1924 года учился в профтехшколе в Гомеле, затем в техникуме в Борисове Минской области. В 1932 году окончил Минский сельскохозяйственный институт, в 1936 году - аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства в Москве. Доктор экономических наук.

В Гомеле установлен бронзовый бюст Андрея Громыко, в Ветке его именем названа улица. В Москве в Леонтьевском переулке на доме, где жил государственный деятель, в 2009 году установлена мемориальная доска.