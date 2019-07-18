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Госдума приняла в I чтении законопроект о свидетельском иммунитете для омбудсменов

Согласно документу, омбудсмены получают право "отказываться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов о распространении свидетельского иммунитета на уполномоченного по правам человека в РФ, а также на омбудсменов в регионах.

Как пояснил журналистам председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, уполномоченные получают право "отказываться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей". Сейчас такое правило действует только в отношении уполномоченного по правам человека в РФ при рассмотрении гражданских дел.

Кроме этого, одним из принятых законопроектов уполномоченные в субъекте РФ причисляются к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В случае принятия закона решение о возбуждении уголовного дела в отношении региональных омбудсменов будет принимать руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по соответствующему субъекту РФ.

Крашенинников отметил, что участники гражданского и уголовного судопроизводства смогут обратиться к уполномоченному и доверить ему свою проблему, не опасаясь свидетельствования против себя.

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