Опрос: большинство российских туристов предпочитает пляжный отдых

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Большинство российских путешественников предпочитает проводить отпуск на пляже, также среди туристов популярны экскурсионные поездки. К такому выводу пришли эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

В исследовании приняли участие 2 тыс. интернет-пользователей, при этом можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Большинство (43%) респондентов заявили, что всем видам отдыха предпочитают пляжный, при этом 41% путешественников являются поклонниками экскурсионных поездок по различным городам, предполагающим осмотр достопримечательностей, посещение музеев, галерей и т.д.

На третьем месте (26%) по популярности среди туристов оказались поездки на природу с посещением национальных парков и заповедных территорий.

Отдых на природе с палатками, походы и сплавы по рекам практикуют 16% опрошенных. Равный интерес у туристов вызывает оздоровительный отдых с посещением санаториев и проведением лечебных процедур и активный отдых в горах (хайкинг). За оба варианта высказались по 12%. При этом 8% участников опроса отметили, что любят совмещать отдых со спортивными активностями и физическими нагрузками.