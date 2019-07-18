В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий. Об этом ТАСС сообщил основатель компании Ярослав Гончаров.

В четверг лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями указанного приложения. По его мнению, программное приложение для мобильных устройств FaceApp, штаб-квартира разработчика которого расположена в Санкт-Петербурге, может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан.

"Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют наш приоритет", - говорится в ответе Гончарова на запрос ТАСС.

Он также добавил, что компания не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам. "FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения с телефона в облако, большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", - написал Гончаров.

Как выяснила газета The New York Times, FaceApp стремительно набирает популярность в США. В числе знаменитостей, которые изменили свою внешность на снимках, оказались рэпер Drake, поп-группа Jonas Brothers, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи. Газета опросила ряд экспертов в области компьютерной безопасности, которые сочли тревогу сенатора Шумера преувеличенной.