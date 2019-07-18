Системы ЗАГС работают в обычном режиме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Системы Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС работают в штатном режиме, сотрудники ЗАГСов принимают документы, а также выдают все необходимые справки и свидетельства. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Федеральной налоговой службы РФ Борис Беляков.

"Сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС нет", - сообщил он.

16 июля сообщалось о сбоях в работе ЗАГСов. Тогда в отделе общественных связей Минюста (министерство курирует работу ЗАГСов) объяснили это установкой сотрудниками ФНС 14-15 июля новой электронной версии системы единой базы ЗАГСов, "которая привела к сбою в работе". Было добавлено, что ФНС работает над устранением неполадок.

Представитель ФНС Беляков 18 июля проинформировал, что сообщение о сбое "не соответствует действительности". "Подчеркну, - сказал он, - что офлайн-режим - это штатный режим работы, который никак не влияет на прием населения и выдачу необходимых документов". ФНС, пояснил Беляков, проводит плановое обновление информационной системы реестра ЗАГС, о чем было известно заранее, и эта система спроектирована таким образом, что внесенные актовые записи регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования.

Для продолжения штатного оказания услуг населению Беляков порекомендовал сотрудникам отделений ЗАГС переходить в офлайн-режим системы.

"Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС, - объяснил представитель ФНС. - Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС".

Беляков подчеркнул, что в отдаленных районах, где часты перебои со связью, сотрудники отделений ЗАГС регулярно работают в офлайн-режиме - для этого они проходят специальное обучение. "Ограничений по работе в офлайн-режиме нет - система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями", - сказал Беляков.