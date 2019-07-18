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Грузинский оппозиционной телеканал "Рустави-2" переоформлен на бизнесмена Халваши

Он был признан законным владельцем канала Верховным судом Грузии. На Кибара Халваши оформлена 60%-ная доля "Рустави-2", на его компанию "Панорама" - 40%

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии в четверг официально оформило грузинский оппозиционной телеканал "Рустави-2" на бизнесмена Кибара Халваши, который был признан законным владельцем Верховным судом Грузии. Соответствующие изменения уже отображены на сайте реестра Минюста.

По решению Минюста, 60%-ная доля "Рустави-2" оформлена на самого Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Ранее телекомпанией владели Нино Нижарадзе (9%), телекомпания "Сакартвело" (51%), братья Леван и Георгий Караманишвили (18% и 22% соответственно).

Переоформление "Рустави-2" на Халваши стало возможным после того, как в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле телекомпании и снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии.

Между тем, неясна судьба генерального директора телеканала Ники Гварамии. Халваши в четверг распространил заявление, в котором говорилось, что канал сохранит редакционную независимость, однако не будет сотрудничать с Гварамией. Сам Гварамия заявляет, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он никуда не собирается уходить. Если контракт с Гварамией будет расторгнут, то Халваши придется заплатить неустойку. Точная сумма предполагаемой неустойки не называется.

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави-2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.

После этого владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.

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