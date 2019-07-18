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Путин: Россия и Белоруссия обязаны сохранить память о Великой Отечественной войне

Президент отметил, что Москву и Минск связывают прочные культурные и духовные связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обязаны сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, оказывать поддержку ветеранам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В следующем году будет отмечаться знаменательное событие - 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы обязаны сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам", - сказал Путин, выступая на VI форуме регионов России и Белоруссии.

Президент подчеркнул общность истории народов России и Белоруссии. "Нас связывают прочные культурные, духовные связи. Мы гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и помним о тяжелых, тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли", - сказал глава российского государства.

"Кроме того, 2020 год объявлен в России годом Памяти и славы. Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие", - подчеркнул Путин.

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