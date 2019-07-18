Врио губернатора Петербурга предложил Белоруссии создать совместные отряды поисковиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил властям Белоруссии создать совместные поисковые отряды, которые будут заниматься поиском и дальнейшим захоронением останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы предлагаем создать совместные поисковые отряды, участники которых будут работать вместе на территории нашего субъекта и Республики Беларусь", - сказал Беглов, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Петербурге при участии президента РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.

Беглов отметил, что Белоруссию и Петербург объединяет общая историческая память. "В этом году мы отметили 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а белорусский народ - 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков", - отметил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что в Петербурге и сейчас проживают ветераны, которые принимали участие в освобождении Белоруссии от фашистов, а в Белоруссии - жители блокадного Ленинграда. "Мы бережно храним память жителей Республики Беларусь, которые защищали Ленинград в годы войны", - сказал врио губернатора.