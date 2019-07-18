В Ватикане вновь сменился глава службы печати Святого престола

ВАТИКАН, 18 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск утвердил нового главу службы печати Святого престола. Как сообщается в четверг в официальном коммюнике службы, ее возглавит с 22 июля 42-летний Маттео Бруни.

Алессандро Джизотти, который с нового года был "временным главой", переведен на должность заместителя директора издательского управления. Его в начале года возглавил ватиканист газеты La Stampa Андреа Торниелли.

Бруни, выпускник филологического факультета римского университета "Сапиенца", хорошо знаком журналистам, аккредитованным при Ватикане. Он работает в службе печати с 2009 года, а последние годы занимается организацией работы журналистского пула Папы Римского в поездках.

Недавно он съездил в свой 30-й зарубежный вояж с понтификом. В основном он сопровождал Папу Франциска, избранного в 2013 году. Наряду с английским, французским и испанским Бруни немного владеет русским, который учил у профессора-слависта Риты Джулиани. Его дипломная работа была посвящена русской литературе.

Как указал глава Секретариата по коммуникациям Паоло Руфини, "сегодня завершен важный этап по определению конечной конфигурации служб коммуникаций Ватикана".

Их перестройка и обширная реформа началась около года назад. В последний день 2018 года в отставку с поста главы службы печати подал американец Грег Берк. В рамках обширной реформы все СМИ Ватикана, включая Ватиканское радио и Телевидение Ватикана, стали подчиняться секретариату.