В Праге появилась самая большая в мире бабочка

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Самая большая в мире бабочка вида Павлиноглазка Атлас (Attacus atlas) вышла из куколки в Доме бабочек "Папилония", который расположен в центре Праги. Размах крыльев этой бабочки достигает почти 29 см.

"Рисунок на ее крыльях напоминает голову змеи, поэтому павлиноглазку иногда называют "змеиноголовой бабочкой", - сообщил информационному агентству CTK энтомолог Михаил Кучера. Несмотря на то, что бабочки этого вида находятся в состоянии куколок около полугода, живут они всего около недели, поскольку у них даже нет ротового отверстия и системы пищеварения.

По словам Кучеры, в ближайшие дни в Доме бабочек должны выйти на свет из куколок еще девять "змеиноголовок", куколки которых были привезены в Чехию из Малайзии.

Всего же в Доме бабочек "Папилония" можно увидеть сотни бабочкек различных видов со всех континентов, кроме Антарктиды. Еще один крытый павильон, где можно познакомиться с бабочками из тропических и субтропических регионов, находится в пражском Ботаническом саду.