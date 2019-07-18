Путин подписал закон о порядке уведомления о выходе из гражданства другой страны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий процедуру уведомления гражданином России о выходе из гражданства иностранного государства или прекращении права на постоянное проживание в другой стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней после публикации.

Законом предусматривается право российских граждан, которые имеют также гражданство иностранного государства или право постоянного проживания в иностранном государстве, подавать письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного государства или права постоянного проживания в нем в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или по месту своего пребывания в РФ, или по месту фактического нахождения в России.

Такое уведомление может быть подано также законным представителем гражданина РФ, который не достиг возраста 18 лет или ограничен в дееспособности.