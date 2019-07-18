BlaBlaCar заблокировал аккаунт водителя, который якобы вез пассажира в кабине поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сервис по совместным поездкам на автомобиле BlaBlaCar проводит проверку информации о том, что машинист якобы довез пассажира из Санкт-Петербурга в Москву в кабине поезда вместо автомобиля и предварительно заблокировал аккаунт "водителя", который предлагал данную поездку, сообщил ТАСС в четверг представитель сервиса.

"В данный момент мы проверяем информацию о том, что пользователь сервиса возил попутчиков в кабине машиниста поезда. Предварительно заблокирован аккаунт, который имел упоминание о такой поездке", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сервис BlaBlaCar уже сталкивался с подобной историей два года назад. "Два года назад аналогичная история оказалась фейком", - отметили в компании.

Ранее в четверг издание Baza опубликовало материал, в котором говорилось, что 15 июля житель Москвы собирался уехать домой из Петербурга. Для этого он забронировал место в автомобиле через сервис совместных поездок BlaBlaCar за 1,3 тыс. рублей. По данным издания, с ним связался "владелец автомобиля" и предложил прийти на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Там мужчину встретил машинист, который посадил попутчика в кабину поезда и таким образом довез до Москвы. Отмечается, что мужчина в дороге был не один - с ним ехал попутчик, который также забронировал место через сервис.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ТАСС сообщили, что по данному факту проводят служебную проверку и просматривают камеры наблюдения, чтобы установить факт того, что посторонние люди попали в кабину к машинисту. В случае, если факт подтвердится, причастных лиц привлекут к ответственности.