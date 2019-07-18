Путин подписал закон о получении инвалидами соцподдержки и госуслуг в электронном виде

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, большая часть положений закона вступит в силу 1 июля 2020 года.

Согласно тексту документа, ответственным за передачу указанных сведений по запросу уполномоченных органов станет Пенсионный фонд. Предполагается, что данная услуга будет бесплатной. До подписания этого закона предоставление соответствующей документации допускалось только в бумажной форме.

Также вносятся изменения, согласно которым принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении инвалидам мер соцподдержки, об оказании им услуг, о реализации иных прав инвалидов осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.

Кроме того, закон уточняет положение о бесплатной парковке для автомобилей инвалидов. Места для них должны выделяться на всех парковках общего пользования, а информация об автомобилях, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид", будет вноситься в федеральный реестр инвалидов по заявлению, поданному лично или электронным способом. В результате инвалиды смогут бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от их места жительства.