Путин подписал закон, исключающий проведение азартных игр под видом лотерей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на запрет бестиражных лотерей и исключающий проведение под видом лотерей азартных игр в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для недопущения проведения азартных игр под видом лотерей законом исключаются нормы, допускающие проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов. Также предусматривается запрет на проведение таких лотерей с использованием информационно- телекоммуникационных сетей и технических устройств. Уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".

В целях недопущения злоупотреблений, связанных с проведением незаконных азартных игр под видом лотерей, закон запрещает распространение лотерейных билетов бестиражных лотерей с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, а также устанавливает предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи - не более 70%.

Также закон предлагает проводить целевые отчисления от лотереи в федеральный бюджет. При этом размер отчислений должен составлять 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал.

Кроме того, в связи с существенным ростом требований банков при выдаче банковских гарантий закон сокращает срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений от проведения лотереи. Ранее ее срок не мог быть менее 5 лет, в подписанном законе - не менее одного года.

Закон также упраздняет реестр лотерейных терминалов как неактуальный.