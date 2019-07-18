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Пожар в соборе Парижской Богоматери

СМИ: власти обнаружили повышенный уровень концентрации свинца в школах возле Нотр-Дама

В одной из школ уровень концентрации вещества был превышен почти в 10 раз
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© EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN/POOL

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Парижские власти обнаружили превышающий норму уровень концентрации свинца в девяти школах и детских садах в районе собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар. Об этом в четверг сообщило интернет-издание Mediapart.

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По его данным, опасное для здоровья детей количество свинца обнаружили еще в мае, однако это не привело к закрытию учебных заведений. При этом мэрия Парижа, как передает радиостанция France Info, не стала официально сообщать о результатах исследования, так как в школах и детских садах на тот момент уже начались активные уборки помещений. Однако о "тщательной чистке" мэр Анн Идальго распорядилась только в июле после начала школьных каникул.

Подчеркивается, что в одной из школ уровень концентрации свинца был превышен почти в 10 раз.

Ранее сообщалось, что уровень свинца в воздухе возле собора соответствует норме. Но, несмотря на это, власти рекомендуют жителям близлежащих домов чаще мыть руки и делать влажную уборку помещений. Эти меры в особенности касаются детей и беременных женщин.

Как поясняют специалисты, частицы свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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