Интерактивный павильон "Союзмультфильма" откроют в семейном парке в Нижегородской области

ТАСС, 18 июля. Семейный парковый комплекс в городе Бор Нижегородской области планируется создать в 2020 году. В парке будет создан первый в России интерактивный павильон "Союзмультфильма", гастрономический квартал и музейные экспозиции, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"Группа компаний "Города" планирует начать строительство семейного паркового комплекса в городе Бор до конца 2019 года. Кроме детских и спортивных площадок в парке будет создан первый в России интерактивный павильон "Союзмультфильм", гастрономический квартал и музейные экспозиции под открытым небом с использованием технологий AR/VR", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора ГК "Город" Алисы Землянской, в парке будет создан первый в России музей под открытым небом, посвященный истории Волги, а также мифам, связанным с рекой.

Проект семейного парка будет реализован в рамках стратегии развития Нижегородской области. "Инвестор планирует построить объект уже в 2020 году, таким образом, мы рассчитываем получить новую точку притяжения к 800-летию Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что проект создания семейного парка в апреле 2019 года был представлен председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову в рамках Global City Hackaton в Нижегородской области. Инвестиции в проект составят около 600 млн рублей. Парк расположится на участке в 7,44 га.