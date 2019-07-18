Минздрав: врачи не назначали "Фризиум" сыну женщины, получившей посылку с препаратом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Елена Боголюбова, получившая на почте посылку с лекарством для тяжелобольного сына, содержавшую запрещенные в РФ вещества, не обращалась к консилиуму или врачебной комиссии за консультацией по поводу назначения ребенку и разрешения на ввоз препарата в страну. Лечащий врач также не назначал это лекарство, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Как сообщила ранее ТАСС начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова, таможенные органы обнаружили в международном почтовом отправлении таблетки с запрещенным на территории РФ веществом и попросили женщину предоставить документы, подтверждающие, что у нее есть ребенок, который нуждается именно в этом препарате. Боголюбова не смогла предъявить рецепт на "Фризиум", на данный момент таможенные органы готовят материалы дела для передачи в прокуратуру и МВД.

"Боголюбов Михаил проходил консультацию в Институте педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Российского национального исследовательского медицинского университета им Н. И. Пирогова Минздрава РФ 28 февраля 2017 года. "Клобазам" (международное непатентованное название препарата "Фризиума", который заказала Боголюбова - прим. ТАСС) был упомянут как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий. Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились. Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении "Клобазама", - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что в стране достаточно широкий арсенал аналогичных, зарегистрированных в РФ, противосудорожных лекарственных препаратов, в том числе для детей. "Они имеют различные показания, противопоказания и условия применения, рассматриваемые лечащим или консультирующим врачом индивидуально в каждом конкретном случае", - добавили в пресс-службе.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери больного ребенка и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Он напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одном из отделений почты в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с запрещенным, не зарегистрированным в России лекарственным препаратом от судорог для своего сына. Полицейские опровергли информацию о задержании ими женщины. В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что материалы дела после задержания женщины находятся в Федеральной таможенной службе.