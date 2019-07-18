Путин поручил разработать госпрограмму по безопасности дорожного движения до 2030 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2020 года утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в документе.

Меры по информированию водителей о дорожных камерах

Глава государства также поручил кабмину до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.

Принять меры, направленные на установление требований об обязательном информировании участников дорожного движения посредством общедоступных информационных ресурсов о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, требований об обязательном обозначении таких специальных средств техническими средствами организации дорожного движения, а также на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований", - отмечается в списке поручений.

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами.

Центры профилактики детского травматизма на дорогах

Президент поручил правительству и Банку России при участии Российского союза автостраховщиков (РСА) решить вопрос о создании центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте РФ.

Также при участии РСА поручается обеспечить реализацию информационно-просветительских программ, направленных на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Срок исполнения поручений - 1 сентября 2020 года.

Заседание госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, прошло 26 июня.

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