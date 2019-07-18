Лидера КПРФ в Карачаево-Черкесии оштрафовали за участие в несогласованном митинге

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Черкесский городской суд оштрафовал на 10 тыс. рублей первого секретаря регионального отделения КПРФ в Карачаево-Черкесской Республике Кемала Бытдаева за участие в несогласованном митинге у здания правительства в городе Черкесске. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель суда.

В отношении первого секретаря регионального отделения партии было возбуждено административное дело за участие в несанкционированном митинге, который был организован КПРФ после того, как партия была снята с предстоящих выборов в парламент республики из-за нарушений, допущенных на конференции по утверждению списка кандидатов.

"В соответствии с частью 6.1. статьи 20.2 КоАП ["Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"] Кемалу Бытдаеву наложено административное взыскание в размере 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток с момента получения его копии. Согласно информации о санкциях данной статьи, участнику митинга был назначен минимально возможный штраф.