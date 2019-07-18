Члены экспедиции РГО по Русскому Северу пришли на шхуне "Онежская жемчужина" в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Участники научно-образовательной экспедиции "Вместе по Русскому Северу", организованной при поддержке Русского географического общества, прибыли в Санкт-Петербург на деревянной шхуне "Онежская жемчужина".

"Мы прошли от Онежского озера через Онежский обводной канал, реку Свирь в Ладожское озеро, оттуда в Неву и прибыли в Санкт-Петербург. Прошли мы 860 км, всего наш путь составит 1083 км, считая обратную дорогу", - сообщила ТАСС руководитель клуба РГО "Корабелы Прионежья" Светлана Шаганова.

Задачи экспедиции

Экспедиция на небольшой шхуне выполняет сразу несколько задач. Помимо того, что воспитанники клуба отрабатывают навыки управления парусником, знакомятся с природой Русского Севера и его историей, они также помогают взрослым - ученым Вологодского государственного университета - в научных и прикладных наблюдениях.

"Мы прокладываем новые туристические маршруты, потом, когда дети этот материал обработают, будет создан электронный путеводитель, который будет выложен и на сайте отделения РГО и Вологодского университета. Сотрудники Вологодского государственного университета проводят исследования по ихтиологии, гидробиологии. Также мы посещали места захоронения бойцов времен Великой Отечественной войны", - рассказала Шаганова.

Единовременно на шхуне шло восемь ребят, которые менялись с товарищами после каждого участка, всего на судне побывало 32 ребенка. Они смогли увидеть Валаам и другие острова Ладожского озера. "На Валааме дети познакомились с владыкой Панкратием, рассказали ему об устройстве судна, вышли с ним на шхуне, он вышел в Instagram, записал историю, потом благословил нас в Никольском соборе", - рассказала Шаганова.

"Запомнилась большая качка в Ладожском озере дня четыре назад, был большой крен судна, боковая волна - чуть ли не руками из-за борта зачерпнуть воду можно было. Было очень увлекательно, качает влево-вправо, но страха не было, потому что рядом [катер] МЧС", - рассказал ТАСС командир детского экипажа, пятнадцатилетний Степан Жандаров, для которого это уже третий большой поход под парусами.

В Петербурге

В Петербурге путешественники посетят центральные музеи, поднимутся на борт "Авроры", отправятся в Кронштадт, один из исторических центров русского флота. Также им доведется сделать памятный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. После этого экипаж вернется назад в Вологодскую область по Новоладожскому каналу. Во время этого пути также продолжатся научные исследования и наблюдения для будущего путеводителя.

Экспедиция организована в рамках гранта РГО при участии МЧС, правительства Вологодской области, Вологодского отделения РГО и Вологодского государственного университета. Она проходит уже в шестой раз - в прошлом году маршрут прошел по Белому морю. Путешествия совершаются на шхуне "Онежская жемчужина", построенной два года назад специально для экспедиций центра РГО "Корабелы Прионежья".