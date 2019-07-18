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Ника Гварамия уволен с должности генерального директора телеканала "Рустави 2"

На эту должность назначили Паату Салию

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Кибар Халваши, который в четверг официально стал владельцем грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2", уволил Нику Гварамию с поста его генерального директора и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию. Соответствующие изменения уже отображены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии.

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"Дом юстиции [реестр] обязан был зарегистрировать это решение. Мы обратились с заявлением о регистрации в срочном порядке, что и учел реестр", - сказал Салия журналистам после назначения на пост генерального директора.

За несколько часов до этого Гварамия заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он никуда не собирается уходить. Он также отмечал, что в случае расторжения контракта Халваши придется заплатить неустойку. Точная сумма предполагаемой неустойки не называлась.

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