Порядка 40 детей сирийских репатриантов отдохнули в лагере в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Международная детско-юношеская смена "Черкесское созвездие" состоялась в санатории "Курорт Нальчик" в Кабардино-Балкарии, в ходе смены в период с 28 июня по 18 июля отдохнули 40 детей, в том числе 38 детей сирийских репатриантов. Об этом ТАСС в четверг рассказал Хаути Сохроков, президент Международной черкесской ассоциации, которая выступила организатором лагеря.

"Отдыхали дети соотечественников в рамках проекта "Кабардино-Балкария и соотечественники: народная дипломатия стирает границы". Участвовало всего 40 детей, в том числе 38 детей сирийских репатриантов. Такой лагерь позволяет сблизить народы, знакомит детей из других стран с нашей культурой, нашими обычаями. Потом эти дети подрастают, приезжают в Нальчик получать высшее образование, а это уже серьезные контакты", - рассказал собеседник агентства, отметив, что основной состав лагеря - это учащиеся в возрасте 7-15 лет.

По словам Сохрокова, Международная черкесская ассоциация организовывает этот лагерь второй год подряд. Кроме того, в августе ожидается новый заезд. На этот раз в лагерь приедут отдыхать дети соотечественников из Турции, Иордании, Израиля - всего 80 человек. Лагерь будет работать в Нальчике на территории санатория "Долинск".

Мероприятие проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Средства на его реализацию Международная черкесская ассоциация второй раз выиграла на конкурсе проектов, объявленном Фондом президентских грантов.