В мэрии Парижа заявили, что ученикам школ возле Нотр-Дама не угрожает отравление свинцом

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Ученики школ возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар, не подвержены риску отравления свинцом. Об этом в четверг заявил заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар.

"Если бы существовал какой-либо риск, то школы не просто бы не открыли, их бы не открыли даже после летних каникул", - приводит его слова Agence France-Presse. Он также добавил, что "тщательная уборка учебных заведений" проводится каждое лето, в этот раз она является также плановой и никак не связана с якобы загрязнением школ свинцом.

Ранее интернет-издание Mediapart сообщило, что в девяти школах в районе собора Нотр-Дам была обнаружена превышающая норму концентрация свинца.

Как поясняют специалисты, частицы свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.