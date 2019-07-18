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Пожар в соборе Парижской Богоматери

В мэрии Парижа заявили, что ученикам школ возле Нотр-Дама не угрожает отравление свинцом

По словам заместителя мэра Парижа Эмманюэля Грегуара, если бы существовал какой-либо риск, то школы бы не открыли

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Ученики школ возле собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар, не подвержены риску отравления свинцом. Об этом в четверг заявил заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар.

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"Если бы существовал какой-либо риск, то школы не просто бы не открыли, их бы не открыли даже после летних каникул", - приводит его слова Agence France-Presse. Он также добавил, что "тщательная уборка учебных заведений" проводится каждое лето, в этот раз она является также плановой и никак не связана с якобы загрязнением школ свинцом.

Ранее интернет-издание Mediapart сообщило, что в девяти школах в районе собора Нотр-Дам была обнаружена превышающая норму концентрация свинца.

Как поясняют специалисты, частицы свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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