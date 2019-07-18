Самая масштабная международная смена года началась в "Артеке" для детей из 76 стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Самая масштабная смена в 2019 году "Мы разные - мы равные" началась в детском центре "Артек" для детей из 76 стран и 79 регионов России. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"В "Артеке" стартовала самая масштабная международная смена 2019 года "Мы разные - мы равные": 3470 детей из 76 стран и 79 регионов России, более 40 добровольцев-переводчиков из разных стран", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дети примут участие в фестивале национальных культур, конкурсах "Дружба в танце" и "Игры народов мира", карнавале "Многоликий мир". Основная идея смены, которая продлится 21 день, в детской дипломатии и формировании взаимного доверия.

"В условиях открытого диалога культур легче понять другого человека и человека другой страны. Артековцы смогут попробовать себя в национальных играх, песнях, танцах разных народов, познакомиться с их кухней и традициями", - приводит пресс-служба слова врио директора "Артека" Константина Федоренко.

Кроме того, на протяжении всей смены дети будут строить символический артековский дом, который торжественно "откроют" в конце смены.

Международный детский центр

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Ранее пресс-служба детского центра сообщала, что лагеря по стандартам "Артека" предлагается создать в каждом субъекте РФ. Вожатых для них будут готовить в Крыму.