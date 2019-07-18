Globo: в Бразилии школьник обнаружил останки гигантского ящера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. 11-летний бразильский школьник из северного штата Акри обнаружил на берегу одноименной реки окаменелые останки доисторического ящера, жившего в нынешнем бассейне Амазонки более 8 млн лет назад. Находка была сделана на прошлой неделе, но ученые только сейчас подтвердили ее подлинность, сообщил телеканал Globo.

"Я рыбачил с отцом и вдруг наступил на что-то необычное, - рассказал Робсон Кавалканти. - Мы начали аккуратно откапывать окаменелость. Я сперва даже подумал, что мы нашли динозавра". Отец мальчика добавил, что находка вызвала у него большой интерес, так как он много лет пытался найти нечто подобное, но безрезультатно.

О находке узнали археологи Федерального университета штата Акри, которые после первого осмотра на месте пришли к выводу, что речь идет о челюсти пурусзавра - гигантского каймана, длина которого превышала 12 м. Ученые отметили, что отец с сыном "весьма профессионально" подошли к ведению раскопок. "Все сделано достаточно грамотно и технично. Окаменелость почти не пострадала", - заявил телеканалу палеонтолог Жонас Филью.

По его словам, находка представляет собой научно-историческую ценность, поскольку ранее не удавалось найти целую челюсть древней рептилии. "Кажется, там [под слоем грунта] даже проглядывают части черепа", - приводит телеканал слова Филью.