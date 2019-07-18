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Путин подписал закон о праве граждан обращаться в суды с коллективными исками

Для подачи коллективного иска к группе должны присоединиться не менее 20 человек. Закон вступит в силу 1 октября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, в том числе по вопросам защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Закон предусматривает унификацию правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. В нем подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и механизм реализации этого права.

Устанавливается, что для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек. Для присоединения к требованию о защите прав и законных интересов необходимо будет подать в письменной форме соответствующее заявление лицу, которое действует в интересах группы граждан. При этом никаких доверенностей на представление их интересов от граждан не потребуется. Присоединиться к иску можно будет до момента перехода к судебным прениям.

Согласно закону, такие дела будут рассматриваться судом не позднее чем через восемь месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству. Помимо этого, предусматриваются основания и порядок замены судом лица, которое ведет дело в интересах группы граждан в случае прекращения его полномочий судом (основанием для прекращения полномочий является отказ названного лица от иска).

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