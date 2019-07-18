Путин поручил усилить наказание за нарушение ПДД при перевозке групп детей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года усилить административный контроль за соблюдением правил дорожного движения при организованной пассажирской автомобильной перевозке, в том числе групп детей, следует из перечня поручений кабмину по итогам заседания Госсовета, прошедшего 26 июня.

"Правительству РФ принять меры, направленные на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по организованным перевозкам групп детей", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждаются новые условия для компаний, желающих участвовать в конкурсах на организацию перевозок детей автобусами. Транспорт компаний-перевозчиков не должен быть старше 10 лет. Автобусы также должны отвечать всем техническим требованиям, включая оснащение тахографами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Нововведение вступает в силу с 30 июня 2020 года.