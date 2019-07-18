Мутко призвал активнее информировать пострадавших при паводке в Иркутской области граждан

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече с главами пострадавших при паводке районов Иркутской области призвал более активно информировать граждан о ходе восстановительных работ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера.

"На мой взгляд, ведется слабое информирование граждан в вопросах, которые касаются оценки ущерба их жилью и имуществу, восстановления документов. Люди должны понимать, когда к ним придут оценочные комиссии. Не везде есть интернет, необходимо еще личное общение, открытый диалог, важно рассказывать о планах-графиках работ, поскольку не все обладают достаточной информацией. Надо активнее помогать им и с получением выплат и с восстановлением прав собственности, других необходимых документов", - приводятся слова Мутко в сообщении.

Вице-премьер призвал руководителей пострадавших районов чаще встречаться с людьми, объяснять суть принимаемых решений и помогать конкретными делами.

Пресс-служба также сообщила, что по состоянию на 18 июля запрос на восстановление паспортов подал 921 человек. "Все документы уже оформлены и выданы", - поясняется в пресс-релизе.

Выдача жилищных сертификатов

Лишившиеся жилья граждане Иркутской области начнут получать жилищные сертификаты с 19 июля.

"Планируется, что с завтрашнего дня, 19 июля, гражданам начнут выдавать сертификаты на жилье", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новость внесены изменения (20:11 мск) - добавлены подробности.