Студенты на форуме в Суздале разработают молодежный турмаршрут по Золотому кольцу

ТАСС, 18 июля. Молодежный марафон "Турпроект", в ходе которого студентам из разных городов страны предстоит разработать популярный среди молодежи туристический маршрут по Золотому кольцу России, открылся в четверг в Суздале. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

"Цель марафона - создать востребованный комплексный турпродукт именно для молодежи, потому что, по оценке экспертов, маршрут "Золотое кольцо России" больше пользуется спросом у категории "50+". В ходе мероприятия будут разработаны проекты в сфере молодежного туризма, актуальные как для Суздаля, так и для всех остальных городов "Золотого кольца", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, марафон продлится три дня. Его участниками стали более 50 студентов из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани и Арзамаса.

"Ребятам предстоит с нуля разработать свои проекты. Оценивать их будут руководители крупных туроператорских компаний, отельных комплексов, представители региональной и муниципальной власти", - сказал председатель комитета по туризму Владимирской области Игорь Каверзин.

Золотое кольцо России - комплекс туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.