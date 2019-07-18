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Паводок в Иркутской области

Благотворители перечислили пострадавшим от паводка в Иркутской области 94 млн рублей

Средства поступили на счет, который открыло Министерство социального развития, опеки и попечительства региона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Благотворители перечислили пострадавшим от паводка в Иркутской области 94 млн рублей. Об этом говорится в материалах к поездке президента РФ Владимира Путин в Иркутскую область.

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"Министерством социального развития, опеки и попечительства [Иркутской области] был открыт благотворительный счет, на который от физических и юридических лиц поступило 94 млн рублей", - говорится в документах.

Путин в пятницу посетит Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер проведет в регионе совещание о мерах по ликвидации последствий паводка. В этом мероприятии примут участие члены кабмина, руководители ведомств и муниципалитетов. "Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

За время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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