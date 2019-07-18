Главный диетолог Минздрава заявил о безвредности пальмового масла в умеренном количестве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пальмовое масло, как и другие жиры, должны присутствовать в рационе питания человека, главное - соблюдать рекомендуемые нормы потребления. При этом производители не должны скрывать наличие масла в составе продукта, чтобы потребитель мог правильно рассчитать свою норму, рассказал в четверг ТАСС главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума намерена рассмотреть поправку в Налоговый кодекс о повышении с 10% до 20% НДС на пальмовое масло. Вопрос недопустимости повсеместного использования масла в пищевых продуктах, в частности, обсуждался в ходе встречи с председателем правительства РФ. По мнению людей, сообщил Володин, добавление пальмового масла снижает качество продуктов питания, а иногда наносит вред здоровью.

"Что касается пальмового масла - это хороший продукт, при условии, если оно правильно очищено, правильно доставлено и соответствует нашим требованиям. Как и все масла с насыщенными жирными кислотами, большое количество может привести к нарушениям липидного обмена (метаболизма). Там фактически нет полунасыщенных жирных кислот, но как часть жирового компонента, не превышающего рекомендуемые величины - нормальный продукт", - рассказал Тутельян.

По его словам, употребляя любые жиры, человек должен помнить о суточной норме около 30% от общей калорийности рациона. Потребление любых жиров в больших объемах, в том числе и пальмового масла, может привести к ожирению. "Нам важно, чтоб жиры были разнообразными и, в соответствии с рекомендациями норм физиологических потребностей, содержали как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты. Поэтому как-то особой опасности [пальмового масла] нет", - добавил диетолог.

При этом Тутельян призвал к ответственности производителей пищевых продуктов, которые не указывают на упаковке наличие пальмового масла в составе. По его словам, производители таким образом пытаются удешевить продукт, заменяя пальмовым маслом другие, полезные жиры. "Добавляют, и если не указывают, тем самым фальсифицируют продукцию. Если указано - это нормально, это мое право выбора как потребителя [есть или нет]", - сказал он.

"Часто, особенно для детского питания, добавляется пальмовое масло для корректировки жирнокислотного состава, чтобы он был максимально приближен к женскому молоку, даже для детей раннего возраста. Но когда мы говорим о частых случаях обмана, когда не написано, что там есть пальмовое масло, то мы, конечно, категорически против, это должно быть жестко наказуемое деяние. А главное, почему привязываются к пальмовому маслу, - оно дешевое и его используют вместо молочного жира, вместо других видов жиров", - заключил Тутельян.

Памятка Роспотребнадзора

Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, пальмовое масло чаще всего используется на предприятиях, связанных с производством молочной продукции, в том числе заменителей женского молока, кондитерских изделий, комбинированных жировых продуктов и парфюмерно-косметической продукции. Оно состоит их насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и богато витамином А и изомером витамина Е с высокой антиоксидантной активностью. "Пальмитиновая кислота является важным компонентом питания, поскольку входит в состав биологических мембран клеток и обеспечивает их оптимальные структурные и функциональные свойства. В пальмовом масле также содержится 10% омега-6 и омега-3 жирных кислот, в частности, незаменимая линолевая кислота", - сообщили в ведомстве.

Коэффициент усвоения пальмового масла 95,8%, когда молочного жира - 90,7%. В РФ потребление масла составляет 4,5 кг на человека в год, в ЕС этот показатель 11,2 кг, уточнили в ведомстве. "По данным ученых негативное воздействие на здоровье, связь использования пальмового масла в питании с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и онкологических заболеваний не доказаны. Таким образом, пальмовое масло, в соответствии со своим химическим составом, представляет для здоровья человека такую же угрозу, как и другие типы жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот (жиры животного происхождения)", - заключили в Роспотребнадзоре.