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ФГУП "Президент-сервис" стало ключевым оператором тура по античным объектам Юга России

Соглашение РГО с "Президент-сервисом" предусматривает сотрудничество в развитии внутреннего туризма в России и привлечении иностранных гостей, а также совместную работу по совершенствованию проекта

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Российское географическое общество подписало в четверг соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным унитарным предприятием "Президент-сервис" управления делами президента РФ, в рамках которого предприятие становится ключевым оператором по реализации межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" по античным достопримечательностям Юга РФ. Церемония подписания соглашения прошла в рамках презентации в Москве нового тура проекта "Винные дороги Боспорского царства", сообщил ТАСС координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

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Ранее сообщалось, что туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства", в который вошли 16 площадок, расположенных на Кубани, в Крыму и Ростовской области, презентуют российским туроператорам на смотровой площадке "Панорама 360" на 89-м этаже Башни "Федерация" в Москве-Сити.

"Подписано соглашения о сотрудничестве между почетным президентом Русского географического общества Владимиром Котляковым и генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Президент-сервис" управления делами президента РФ Дмитрием Масленниковым. "Президент-сервис" стал ключевым туроператором реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", - сказал Чайка.

Он пояснил, что соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития внутреннего туризма в России и привлечения иностранных гостей, а также дальнейшую совместную работу по совершенствованию проекта. Взаимодействие окажет существенное влияние на популяризацию этого проекта в России и за рубежом,  сказал председатель краснодарского регионального отделения РГО.

В рамках презентации нового турмаршрута проекта также состоялась дегустация продукции площадок "Винных дорог Боспорского царства".

ФГУП "Президент-сервис" управления делами пезидента Российской Федерации более 85 лет специализируется на оказании услуг по направлениям многопрофильного корпоративного и бытового обслуживания, аренды недвижимости, туризма, бронирования и продажи авиационных и железнодорожных билетов, бронирования гостиниц, страхования, корпоративного обслуживания, организации общественных и корпоративных мероприятий, специального обслуживания делегаций и официальных лиц в аэропортах.

О "Золотом кольце Боспорского царства"

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

В августе творческая группа Краснодарского регионального отделения РГО приступит к съемкам научно-популярного фильма об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области, вошедших в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", фильм выйдет в эфире одного из федеральных телеканалов.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тысячи голосов - победитель в номинации "Признание общественности" определяется в ходе интернет-голосования.

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