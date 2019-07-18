ФГУП "Президент-сервис" стало ключевым оператором тура по античным объектам Юга России

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Российское географическое общество подписало в четверг соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным унитарным предприятием "Президент-сервис" управления делами президента РФ, в рамках которого предприятие становится ключевым оператором по реализации межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" по античным достопримечательностям Юга РФ. Церемония подписания соглашения прошла в рамках презентации в Москве нового тура проекта "Винные дороги Боспорского царства", сообщил ТАСС координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства", в который вошли 16 площадок, расположенных на Кубани, в Крыму и Ростовской области, презентуют российским туроператорам на смотровой площадке "Панорама 360" на 89-м этаже Башни "Федерация" в Москве-Сити.

"Подписано соглашения о сотрудничестве между почетным президентом Русского географического общества Владимиром Котляковым и генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Президент-сервис" управления делами президента РФ Дмитрием Масленниковым. "Президент-сервис" стал ключевым туроператором реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", - сказал Чайка.

Он пояснил, что соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития внутреннего туризма в России и привлечения иностранных гостей, а также дальнейшую совместную работу по совершенствованию проекта. Взаимодействие окажет существенное влияние на популяризацию этого проекта в России и за рубежом, сказал председатель краснодарского регионального отделения РГО.

В рамках презентации нового турмаршрута проекта также состоялась дегустация продукции площадок "Винных дорог Боспорского царства".

ФГУП "Президент-сервис" управления делами пезидента Российской Федерации более 85 лет специализируется на оказании услуг по направлениям многопрофильного корпоративного и бытового обслуживания, аренды недвижимости, туризма, бронирования и продажи авиационных и железнодорожных билетов, бронирования гостиниц, страхования, корпоративного обслуживания, организации общественных и корпоративных мероприятий, специального обслуживания делегаций и официальных лиц в аэропортах.

О "Золотом кольце Боспорского царства"

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

В августе творческая группа Краснодарского регионального отделения РГО приступит к съемкам научно-популярного фильма об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области, вошедших в межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", фильм выйдет в эфире одного из федеральных телеканалов.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тысячи голосов - победитель в номинации "Признание общественности" определяется в ходе интернет-голосования.