В Астрахани 11 моряков обратились в прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Экипаж теплохода "Бест-1", принадлежащий астраханскому судовладельцу, обратился в прокуратуру с жалобой на несвоевременную выплату зарплаты в размере более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"По результатам проверки установлен факт несвоевременной выплаты заработной платы членам экипажа теплохода "Бест-1", в связи с чем Астраханской транспортной прокуратурой генеральному директору ООО "Бест Шиппинг" внесено представление, возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, поступило обращение от 11 человек, сумма задолженности составляет более 1 млн рублей.

Комментариями компании ТАСС в настоящий время не располагает.

Согласно сайту компании, "Бест Шиппинг" была создана в 2015 году. Компания занимается транспортно-экспедиторской деятельностью промышленных и продовольственных товаров из стран Востока в РФ и страны Прибалтики.