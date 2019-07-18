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Иск властей Москвы к Церетели связан с задолженностью по аренде помещения

В департаменте городского имущества подчеркнули, что были вынуждены обратиться в суд, так как такие действия являются единственной мерой, определенной законодательством

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Департамент городского имущества Москвы подал иск к президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели в связи с образованной задолженностью по арендной плате. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Департамент городского имущества проводит системную работу по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки <...> К одному из таких дел относится ситуация с иском города к З. К. Церетели. Между департаментом городского имущества и Церетели З. К. был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 26,9 тыс. кв. м по адресу: г. Москва, Авиамоторная ул., вл. 73а", - сообщил представитель пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в связи с образованной задолженностью у Церетели департамент был вынужден обратиться в суд с иском о взыскании этого долга, так как такие действия являются единственной мерой, определенной законодательством.

Ранее сообщалось, что департамент городского имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей.

Это не первое исковое требование к президенту Российской академии художеств. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Церетели более 530 тыс. рублей в пользу префектуры Западного административного округа Москвы, которая снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским. Соответствующее решение было размещено на сайте суда.

Из материалов дела следовало, что префектура округа за свой счет снесла самовольные пристройки к мастерским Церетели на Брянской улице. Согласно закону, сносить постройки и оплачивать эти работы должен сам ответчик, но тот отказался это делать.

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РоссияЦеретели, Зураб Константинович
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