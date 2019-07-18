{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ивановской области для жителей села ставка на жилищный кредит может составить менее 3%

Размер кредита составит до 3 млн рублей

ИВАНОВО, 18 июля. /ТАСС/. Ставка на жилищный кредит для сельских жителей Ивановской области может составить менее 3% годовых в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"В направление жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений заложено льготное жилищное кредитование на срок до 25 лет при процентной ставке от 0,1% до 3% годовых, размер кредита - до 3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Минсельхоз возмещает ключевую ставку, а регион вправе возмещать часть процентной ставки. "Предусматривается также возможность предоставления льготных потребительских кредитов на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках программы планируется поддержка предприятий в обучении студентов по сельскохозяйственному профилю.

"Решению вопросов занятости сельского населения может способствовать возмещение сельскохозяйственным предприятиям до 30% затрат по договорам на обучение студентов в вузах, подведомственных Минсельхозу России. Также производственным предприятиям будет возмещаться такая же часть средств по оплате труда и проживанию студентов, привлеченных на село для прохождения производственной практики", - рассказали агентству.

По информации пресс-службы, в Ивановской области в сельской местности проживает более 200 тыс. человек.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" утверждена постановлением правительства РФ 31 мая 2019 года. В нее заложены федеральные и региональные средства, а также внебюджетное финансирование. Общий объем денежных ресурсов на пять лет составляет около 2,3 трлн рублей.

Теги
РоссияИвановская область
Иск властей Москвы к Церетели связан с задолженностью по аренде помещения
В департаменте городского имущества подчеркнули, что были вынуждены обратиться в суд, так как такие действия являются единственной мерой, определенной законодательством
Читать полностью