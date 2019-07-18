Власти Ленобласти не допустили сброса отходов на незаконной свалке во Всеволожском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госэконадзора Ленинградской области совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Петербургу предотвратил сброс отходов на несанкционированной свалке в поселке Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Возбуждено пять административных дел за нарушение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании отходов и несоблюдение требований при размещении отходов, сообщила в четверг пресс-служба областного Госэконадзора.

"Специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых была пресечена приемка отходов на незаконной свалке в поселке Мяглово Всеволожского района. Возбуждены пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.

У перевозчика изъяли и поместили на штрафстоянку бульдозер, применявшийся для уплотнения сбрасываемых на участок отходов, а также пять грузовых автомобилей, на которых отходы доставлялись на незаконную свалку.

В ближайшее время сотрудники компании "Леноблэкоконтроль", подведомственной областному Госэконадзору, проведут геодезические измерения площади загрязненных земель и определят объем заброшенных на участке отходов.