Инна Чурикова получила травму во время спектакля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня". Об этом ТАСС сообщил супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.

"Инна Михайловна упала во время спектакля, пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую, будет ли госпитализация, я не знаю", - сказал супруг Чуриковой.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Позже Чурикова поступила в Щепкинское училище, которое с "красным дипломом" закончила в 1965 году, и стала работать в Московском ТЮЗе.

Будучи студенткой она снялась в фильме Роу "Морозко", где сыграла роль "Марфушеньки-душеньки". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами - "Начало" и "Прошу слова", "Тема" и "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".

Ее творчество отмечено различными наградами. Среди них - Международная премия имени Станиславского и приз "Хрустальная Турандот", Государственная премия РСФСР в области киноискусства и Государственная премия РФ в области литературы и искусства, премии "Ника", "Триумф", "ТЭФИ", "Золотой орел", "Кумир" и еще многие другие. Чурикова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".